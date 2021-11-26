Nükleer serpinti ne demek? Nükleer serpinti anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Nükleer serpinti kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Nükleer serpinti anlamı ne? Nükleer serpinti ne demek?

NÜKLEER SERPİNTİ NE DEMEK?

Nükleer serpinti veya radyoaktif bulut, bir nükleer patlama veya yangın sonucu atmosfere saçılan radyoaktif maddelerden oluşan gaz ve toz kütlesi.

Radyoaktif bulut içindeki radyoaktif maddelerde zamanla radyoaktif bozunma (yarılanma) olmakta, radyoaktivite azalmakta, meteorolojik koşullara bağlı olarak radyoaktif maddeler atmosferde dağılmaktadır.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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