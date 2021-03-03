Nükhet Duru yeni reklamında kadınlara seslendi: Pes etmek bize yakışmaz
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Nükhet Duru yeni reklamında kadınlara seslendi: Pes etmek bize yakışmaz

03.03.2021 09:26 | Son Güncelleme: 03.03.2021 09:29
Nükhet Duru yeni reklamında kadınlara seslendi: Pes etmek bize yakışmaz

Ünlü sanatçı Nükhet Duru, 'kanat açalım yeniliğe' mottosuyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Kelebek Mobilya ile güç birliği yaptı.

Ünlü sanatçı Nükhet Duru, 'kanat açalım yeniliğe' mottosuyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Kelebek Mobilya ile güç birliği yaptı. Duru, kadınları 'çalışmaya, üretmeye, gelişmeye, yenilenmeye ve pes etmemeye' davet ederek, "Kızlar; durmak, küsmek, pes etmek bize yakışmaz" dedi.

Modüler mobilya markası Kelebek Mobilya, sanatının yanı sıra güçlü kişiliğiyle de ön plana çıkan Nükhet Duru ile güç birliği yaptı. Her yaştan ve kesimden kadınlarla yakın bir bağ ve samimi bir ilişki kuran Nükhet Duru, '#KanatAcalimYenilige' mottosuyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Kelebek'in sesi oldu. Duru, kadınları 'çalışmaya, üretmeye, gelişmeye, yenilenmeye ve pes etmemeye' davet etti.

"YENİLİĞE KANAT AÇIP, KELEBEKLER GİBİ COŞKUYLA UÇALIM"

Yayına giren reklam filminde kadınlara inandıkları şeyin peşinden koşmaları gerektiğini vurgulayan Duru, Dünya Kadınlar Günü'nü bu sözlerle kutladı:

"Kadın oldum, aşık oldum, anne oldum ama hep kendim oldum. Nükhet oldum, Duru oldum. İnandığım şeylerin peşinden koştum. Ünün değil, emeğin gücüne inandım. Düştüğüm de oldu, tökezlediğim de… Her seferinde kalktım, yürüdüm, ardıma bakmadım. Kızlar; durmak, küsmek, pes etmek bize yakışmaz. Biz çalışalım, üretelim, ilerleyelim. Kanat açalım yeniliğe, kelebekler gibi coşkuyla uçalım. Dünya Kadınlar Günü hepimize kutlu olsun."


Nükhet Duru yeni reklamında kadınlara seslendi: Pes etmek bize yakışmaz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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