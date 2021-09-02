Nuh'un Gemisi'ni arayan İtalyan araştırmacıya, Ağrı Dağı manzaralı mezarlık (2)
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Nuh'un Gemisi'ni arayan İtalyan araştırmacıya, Ağrı Dağı manzaralı mezarlık (2)

Nuh'un Gemisi'ni arayan İtalyan araştırmacıya, Ağrı Dağı manzaralı mezarlık (2)
Demirören Haber Ajansı / Selahattin Kaçuru - Haberler | Güncel

YENİ KURULAN GAYRİMÜSLİM MEZARLIĞINDA TOPRAĞA VERİLDİKarayoluyla Doğubayazıt'a götürülen Angelo Palego için cenaze töreni düzenlendi.

YENİ KURULAN GAYRİMÜSLİM MEZARLIĞINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Karayoluyla Doğubayazıt'a götürülen Angelo Palego için cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye turizmci Murat Şahin'in yanı sıra belediye çalışanları da katıldı. Tören sonrası Palego'nun cenazesi ilçe mezarlığında yeni oluşturulan ve Ağrı Dağı'nı gören gayrimüslim mezarlığında toprağa verildi. 


Nuh'un Gemisi'ni arayan İtalyan araştırmacıya, Ağrı Dağı manzaralı mezarlık (2)
Nuh'un Gemisi'ni arayan İtalyan araştırmacıya, Ağrı Dağı manzaralı mezarlık (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selahattin Kaçuru

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Nuh'un Gemisi'ni arayan İtalyan araştırmacıya, Ağrı Dağı manzaralı mezarlık (2) - Haberler
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