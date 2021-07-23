Nuh'un Gemisi Cudi'de nerede çekildi? Nuh'un Gemisi Cudi'de konusu ne, oyuncuları kimler?
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Nuh'un Gemisi Cudi'de nerede çekildi? Nuh'un Gemisi Cudi'de konusu ne, oyuncuları kimler?

Nuh'un Gemisi Cudi'de nerede çekildi? Nuh'un Gemisi Cudi'de konusu ne, oyuncuları kimler?
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Şırnak'ta çekilen ve kenti konu alan ilk uzun metrajlı film olma özelliği taşıyan "Nuh'un Gemisi Cudi"de filmi bugün saat 20.00'de TRT 1'de ilk kez seyirciyle buluşacak. Nuh'un Gemisi Cudi'de'nin konusu ve oyuncuları merak diliyor. Peki, Nuh'un Gemisi Cudi'de nerede çekildi? Nuh'un Gemisi Cudi'de konusu ne, oyuncuları kimler?

Yapımcılığını Üsküdar Yapım'ın üstlendiği komedi ve macera türündeki Nuh'un Gemisi Cudi'de filmi, yarın akşam saat 20.00'de TRT 1'de ekranda olacak. Nuh'un Gemisi Cudi'de'nin konusu, oyuncuları ve nerede çekildiği merak diliyor.Peki, Nuh'un Gemisi Cudi'de nerede çekildi? Nuh'un Gemisi Cudi'de konusu ne, oyuncuları kimler? İşte detaylar haberimizde…

NUH'UN GEMİSİ CUDİ'DE NEREDE ÇEKİLDİ?

Yapımcılığını Bülent Durgun'un üstlendiği film, gizli bir görev için Şırnak'a gönderilen Amerikalı profesör Robert ile asistanı arkeolog Mary'nin Nuh'un gemisini ararken yaşadıkları ve Mary'nin Şırnaklı Ali'ye aşık olmasını konu alıyor.
Filmin bazı sahneleri, huzura kavuşan Cudi Dağı eteklerinde çekildi.

NUH'UN GEMİSİ CUDİ'DE KONUSU NE?

Yapımcılığını Üsküdar Yapım'ın üstlendiği komedi ve macera türündeki Nuh'un Gemisi Cudi'de filmi, yarın akşam saat 20.00'de TRT 1'de ekranda olacak. Gizli bir görev için Şırnak'a gönderilen Amerikalı profesör Robert ile asistanı arkeolog Mary'nın Nuh'un gemisini ararken hesapta olmayan bir şekilde, Mary'nin Ali'ye aşık olmasıyla başlayan macerayı konu alan filmin yapımcılığını, Bülent Durgun yapıyor.

NUH'UN GEMİSİ CUDİ'DE OYUNCULARI KİMLER?

Filmin oyuncuları arasında Metin Yıldız, Oktay Gürsoy ve Esin Kaya yer alıyor. Komedi ve macera türündeki film, Şırnak'ı konu alan ve orada çekilen ilk uzun metraj sinema filmi olma özelliği taşıyor.

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