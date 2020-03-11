Nuh Naci Yazgan Üniversitesine modern diş hastanesi Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi hasta kabulüne başladı.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi hasta kabulüne başladı.

Hayırsever iş insanları İbrahim Özbıyık ve Bekir Özbıyık tarafından yaptırılan Nuh Naci Yazgan Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği Hastanesinin hasta kabulüne başlaması dolayısıyla hastane binasında basın toplantısı düzenlendi.

Burada konuşan Üniversite Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney, fakülte ve hastanenin toplam 14 bin metrekarelik kapalı alanının 5 bin 719 metrekaresinin hastaneye ait olduğunu, hastanede 117 diş ünitesi, 6 lokal ve 2 genel ameliyathane odası, 6 özel dental lazer ve mikroskop odaları, 12 yatak kapasiteli yataklı servisi, merkezi sterilizasyon ünitesi bulunduğunu anlattı.

Hastanede çocuk ve erişkin hastaların tüm ağız ve diş sağlığı problemlerinin multidisipliner bir yaklaşımla öğretim üyeleri tarafından randevulu olarak yapıldığını belirten Güney, engelli kliniği, çocuklar için özel tasarlanmış çocuk kliniği gibi alanlarla da hastalara hizmet verdiklerini aktardı.

Mütevelli Heyet Başkanı Mustafa Nevzat Özhamurkar, Kayseri'deki vatandaşların güzel bir hizmet alabilmeleri amacıyla hastaneyi açtıklarını belirtti.

Hastanenin ve fakültenin yapımında pek çok kişinin emeğinin geçtiğini ifade eden Özhamurkar, "Özbıyık kardeşler başta olmak üzere inşaatında emeği geçen başta Nurettin Özgen ve ekibine, içinin donanımı konusunda büyük özveri gösteren dekanımıza, doktorlarımıza teşekkür ediyorum. Büyük bir özveri gösterdiler. Gelen hastayı önce hasta sonra müşteri gibi göreceğiz. Bu sene 50 öğrenci almak üzere YÖK'e başvurumuzu yaptık. Bizler kimsenin azı dişini çekip para kazanmak istemiyoruz. Üniversitemizin para kazanma derdi yok."

Sosyal Güvenlik Kurumunda (SGK) tamamlanacak işlemlerin ardından SGK'li hastalara da hizmet verebileceklerini anlatan Özhamurkar, işleyişin yavaşlığından dolayı sitem etti.

Tıp fakültesi hastanesi açmak için de hazırlıkları olduklarını ifade eden Özhamurkar, kent merkezinde arsa aradıklarını aktardı.

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cem Gürgan ise gelecek yıl öğrenci alımına başlayacak olan fakültenin öğrencilerinin eğitimlerinin üçüncü yılından itibaren kliniklerde çalışabileceklerini söyledi.

Hastanenin bölümlerini gazetecilere gezdiren Gürgan, öğrencilerin ilk yıldan itibaren kliniklerde yapılan tedavileri kamera sistemiyle izleyebileceklerini kaydetti.

Hastanenin inşaat ve donanımının yaklaşık maliyetinin 30 milyon lira olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA