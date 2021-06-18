NTO yeterlilik sınavları devam ediyor
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NTO yeterlilik sınavları devam ediyor

NTO yeterlilik sınavları devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Nazilli Ticaret Odası (NTO) tarafından Makine Bakımcı Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavı yapıldı.

Nazilli Ticaret Odası (NTO) tarafından Makine Bakımcı Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavı yapıldı.

Özel bir gıda firması işbirliğinde yapılan sınavda adaylar; tehlikeli ve çok tehlikeli meslekler grubu içinde yer alan Makine Bakımcı mesleki yeterlilik belgesi almak için ter döktü.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, "Mevzuata göre tehlikeli ve çok tehlikeli meslekler grubu içinde yer alan işletmelerde çalışanların ustalık belgesi veya mesleki yeterlilik belgesi sahibi olması gerekiyor. Aksi takdirde yani belgesi olmayan kişilerin çalıştırılması halinde bakanlık tarafından İdari Para Cezası uygulanıyor. Bu ceza işyeri sahibine tahakkuk ettiriliyor. Bu nedenle işyerlerinin belgesi olmayan işçi istihdam etmemesi ya da halen çalışan personel için en kısa sürede başvuru yapması gerekmektedir. Sınav ücretleri her meslek dalı için değişiklik göstermekte olup, sınava girmeden önce ödenen ücretler 2022 yılı sonuna kadar Devlet Teşviki kapsamındadır. Ücretini yatırıp sınav başvurusu yapanlar belgelerini aldıktan sonra ücretin tamamını geri alabiliyorlar. Sınavı kazanamayanlar için bir yıl içinde iki defa daha kazanamadıkları birimden sınava girme hakkı bulunmaktadır" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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