Novak Djokovic'i taşıyan uçak Belgrad'a indi

Avustralya'ya giriş için gerekli sağlık koşullarını sağlamadığı gerekçesiyle sınır dışı edilen Sırp tenisçi Novak Djokovic, ülkesi Sırbistan'a geldi. Yüzlerce taraftar ve basın ordusu, Belgrad'daki Nikola Tesla Havalimanı'na inen uçakta bulunan Djokovic'i karşılamak için alanda hazır bulundu.