Novak Djokovic'i taşıyan uçak Belgrad'a indi - Haberler
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Novak Djokovic'i taşıyan uçak Belgrad'a indi

AA / Filip Stevanovic - Haberler | Güncel

Avustralya'ya giriş için gerekli sağlık koşullarını sağlamadığı gerekçesiyle sınır dışı edilen Sırp tenisçi Novak Djokovic, ülkesi Sırbistan'a geldi.

Avustralya'ya giriş için gerekli sağlık koşullarını sağlamadığı gerekçesiyle sınır dışı edilen Sırp tenisçi Novak Djokovic, ülkesi Sırbistan'a geldi. Yüzlerce taraftar ve basın ordusu, Belgrad'daki Nikola Tesla Havalimanı'na inen uçakta bulunan Djokovic'i karşılamak için alanda hazır bulundu.

Novak Djokovic'i taşıyan uçak Belgrad'a indi

Novak Djokovic'i taşıyan uçak Belgrad'a indi

Novak Djokovic'i taşıyan uçak Belgrad'a indi

AA / Filip Stevanovic - Son Dakika Haberleri

Avustralya, Sırbistan, Belgrad, Sırp, Güncel, Haber

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