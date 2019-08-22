Nova Norda'dan Zorlu Center'da bol sürprizli konser

22.08.2019 08:59

Son zamanların en dikkat çeken seslerinden Nova Norda, alkışlar eşliğinde 'Dinozorlar' şarkısıyla sahnede yerini aldı. Sahnede yarattığı büyülü atmosferle şarkılarını coşkuyla seslendiren genç müzisyen, 'Boşver'i Zorlu Center misafirlerinin dansları eşliğinde söyledi. Zoru başarmayı kafaya koymuş herkese ithaf ettiği 'Zor' şarkısının ardından "Biraz hüzünlenelim mi" diyerek 'Beni Biraz"ı seslendirdi.

Henüz yayınlanmamış olan 'Bakma Bana Öyle' şarkısını ilk kez Zorlu Center misafirleri için seslendiren Nova Norda, yoğun alkış eşliğinde ikinci sürprizine geçti ve mikrofonu vokalisti Kaan'a bıraktı. Genç şarkıcı bir sürpriz daha yaparak henüz yayınlanmamış bir başka şarkısı 'Para'nın ardından sırasıyla 'Varım', 'Kuzeye Kaç', 'Çıktım Bir Yola' gibi farklılığını ortaya koyan bestelerini Zorlu Center misafirleri için seslendirdi.

Kaynak: Bültenler