Notre Dame yangınında merak edilen 4 konu

Fransa'nın başkentinin sembollerinden Notre Dame Katedrali pazartesi akşamı başlayan yangında büyük zarar gördü. Peki yangın neden çıktı, söndürme çalışamaları yavaş mı ilerledi, bundan sonra tarihi eseri kurtarmak mümkün olabilecek mi?

Yangın neden çıktı?

Yangının başlamasının ardından hızla soruşturma başlatıldı. Katedral geçtiğimiz seneden beri restorasyon çalışmaları yapılıyordu. 20 yıldan fazla süreceği sanılan bu çalışmalar için katedrale dev bir iskele kurulmuştu. Yangının da bu iskelenin bulunduğu çatıya yakın bölgelerde restorasyon çalışmalarından kaynaklanan bir nedenden dolayı başladığı sanılıyor. Paris savcılığı sadece "yangından dolayı kasıtlı olmayan yıkım" nedeniyle soruşturma başlatıldığını belirtti. Soruşturmayı yapan yetkililer vakit kaybetmeden şantiyede çalışan işçi ve yetkililer ile görüşmeye başladı. Euronews.com'da Görüntüle