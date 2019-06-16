Notre Dame Katedrali'nde büyük yangın sonrası ilk ayin
Fransa’nın başkenti Paris’teki tarihi Notre Dame Katedrali’nde 15 Nisan’da çıkan ve ahşap çatısının tamamen yanıp kül olmasına yol açan yangının ardından ilk kez bir ayin düzenlendi.
Fransa'nın başkenti Paris'teki tarihi Notre Dame Katedrali'nde 15 Nisan'da çıkan ve ahşap çatısının tamamen yanıp kül olmasına yol açan yangının ardından ilk kez bir ayin düzenlendi.
Paris Başpiskoposu Michel Aupetit'in yönettiği ayine "güvenlik gerekçesiyle" 15'i rahip, bir bölümü katedralde çalışan yaklaşık 30 kişinin katılmasına izin verildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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