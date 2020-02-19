Norveçli yıldıza yoğun ilgi
Trabzon'un Norveçli santraforu Alexander Sörloth eşi Lene Selnes ile önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı
19.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 19.02.2020 13:41
Eşi Lene Selnes ile birlikte geldiği AVM'de meydan katındaki mağazalardan alışveriş yapan ikili, daha sonra futbolseverlerin ilgisine mütevazi tavırlarla karşılık verdi. Herkesle bol bol fotoğraf çekilmeyi ihmal etmeyen Sörloth, hafta sonu oynayacakları zorlu Beşiktaş deplasmanı öncesi moral depoladı.
Kaynak: Snob Magazin
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