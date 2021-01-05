Toprak kayması aynı aileden 4 can aldı

Norveç'te meydana gelen toprak kayması, bir ailenin tüm fertlerinin yaşamını yitirmesine neden oldu. Baba Björn-Ivar Grymyr Jansen (40), 8 aylık hamile anne Charlot (31) ve Alma'nın (2) cansız bedenleri kurtarma çalışmalarında bulundu.