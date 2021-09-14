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Norveç'teki genel seçimleri sol blok kazandı

AA / Emel Öz - Haberler | Güncel
Norveç'teki genel seçimleri sol blok kazandı

Norveç'te yapılan genel seçimleri İşçi Partisi lideri Jonas Gahr Stoere önderliğindeki sol blok kazandı.

Norveç'te yapılan genel seçimleri İşçi Partisi lideri Jonas Gahr Stoere önderliğindeki sol blok kazandı.

EU Observer'daki habere göre, ülkede dün yapılan seçimlerde sol blok, 8 yıldır iktidarda olan Başbakan Erna Solberg başkanlığındaki merkez sağ koalisyonunu yenilgiye uğrattı.

Ülkede 3 milyon 880 bin seçmenin sandık başına gittiği seçimlerde oy kullanma işlemi dün yerel saatle 20.00'de (TSİ 21.00) sona erdi.

Kesin olmayan sonuçlara göre sol muhalefet partilerinin 169 sandalyeli parlamentoda 100 koltuk kazanacağı öngörülüyor.

Seçimlerin ardından Solberg, İşçi Partisi lideri ve ülkenin bir sonraki başbakanı olması beklenen Jonas Gahr Stoere'yi arayarak tebrik etti.

Stoere, yaptığı zafer konuşmasında, Norveçlilerin büyük çoğunluğunun hükümet değişikliği yönünde oy kullandığını belirterek, "Bekledik, umut ettik ve çok sıkı çalıştık. Artık söyleyebiliriz; başardık!" dedi.

Norveç'in yeni bir hükümet ve yeni bir rotaya sahip olmasını sağlayacaklarını dile getiren Stoere, "rüya koalisyonu" olarak adlandırdığı Sosyalist Sol Parti ve Merkez Partisi ile müzakerelere başlayacağını söyledi.

AA / Emel Öz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Norveç'teki genel seçimleri sol blok kazandı - Haberler
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