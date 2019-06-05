Normandiya Çıkarması'nın 75. yıl dönümü: Çıkarma hakkında bilmediklerimiz

Dünya tarihinin en acı ve kanlı olaylarından, II. Dünya Savaşı'nın sonlanmasını sağlayacak Normandiya Çıkarması'nın 75. yıl dönümü. Nazi Almanyası'nın işgali altındaki Fransa'nın batı ucundaki Normandiya bölgesine müttefiklerin 6 Haziran 1944'te belki de bir imkansızı başararak asker çıkarması ile yaşanan bir dönüm noktası.

O günün sonunda 10 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Yüz binlercesi yaralandı. Euronews.com'da Görüntüle