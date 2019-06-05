Normandiya Çıkarması'nın 75. yıl dönümü: Çıkarma hakkında bilmediklerimiz
Dünya tarihinin en acı ve kanlı olaylarından, II. Dünya Savaşı’nın sonlanmasını sağlayacak Normandiya Çıkarması'nın 75. yıl dönümü. Nazi Almanyası’nın işgali altındaki Fransa’nın batı ucundaki Normandiya bölgesine müttefiklerin 6 Haziran 1944’te belki de bir imkansızı başararak asker çıkardı.
Dünya tarihinin en acı ve kanlı olaylarından, II. Dünya Savaşı'nın sonlanmasını sağlayacak Normandiya Çıkarması'nın 75. yıl dönümü. Nazi Almanyası'nın işgali altındaki Fransa'nın batı ucundaki Normandiya bölgesine müttefiklerin 6 Haziran 1944'te belki de bir imkansızı başararak asker çıkarması ile yaşanan bir dönüm noktası.
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Kaynak: Euronews.com
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