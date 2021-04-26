Nomadland filmi oyuncuları kim? Nomadland konusu, oyuncuları ve Nomadland özeti!
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Nomadland filmi oyuncuları kim? Nomadland konusu, oyuncuları ve Nomadland özeti!

Nomadland filmi oyuncuları kim? Nomadland konusu, oyuncuları ve Nomadland özeti!
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Nomadland filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Nomadland konusu, özeti ve Nomadland oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Nomadland filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Nomadland filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Nomadland filmini izleyecek olanların merak ettiği Nomadland konusu nedir, Nomadland oyuncuları kimler ve Nomadland özeti gibi konuları inceliyoruz.

NOMADLAND FİLMİ KONUSU NEDİR?

60'lı yaşlarında olan Fern, Nevada kırsalında yaşamaktadır. Şehirdeki ekonomik çöküşten etkilenen Fern, neredeyse tüm eşyalarının kaybeder. Bu durumun ardından Fern, minibüsünü bir karavan haline getirip, modern bir göçebe olarak yola koyulur.

NOMADLAND FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Chloé Zhao

Oyuncular: Frances McDormand, Gay DeForest, Patricia Grier, Linda May, Angela Reyes

Tür: Drama

Yapım Yılı: 2020 (108 dk)

Vizyon Tarihi: 13 Mayıs 2021 Perşembe

Senaryo: Chloé Zhao, Jessica Bruder

Yapımcı Firma: 20th Century Studios

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dil: İngilizce

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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