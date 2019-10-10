Nobel tarihinde bir ilk: Edebiyat ödülü bu yıl iki kez verilecek

Nobel tarihinde bir ilk: Edebiyat ödülü bu yıl iki kez verilecek

Bu yıl iki kez verilecek olan Nobel Edebiyat Ödüllerinin sahipleri bugün açıklanacak. Adayların gizli tutulmasına rağmen edebiyat çevreleri 5 kadın yazarı favori gösteriyor. Geçen yıl taciz skandalı nedeniyle 2018 Edebiyat Ödülü verilememiş, komite üyelerinden bazı isimler istifa etmişti.

10.10.2019 11:51
Nobel tarihinde bir ilk: Edebiyat ödülü bu yıl iki kez verilecek

Bu yıl iki kez verilecek olan Nobel Edebiyat Ödüllerinin sahipleri bugün açıklanacak. Adayların gizli tutulmasına rağmen edebiyat çevreleri 5 kadın yazarı favori gösteriyor.


Anne Carson, Margaret Atwood, Olga Tokarczuk, Lyudmila Ulitskaya ve Maryse Conde konuşulan isimler arasında. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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