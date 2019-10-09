Nobel Kimya Ödülü'nün sahipleri belli oldu

09.10.2019 13:21

2019 Nobel Kimya Ödülü, Lityum iyon pillerin gelişimi için bilim insanları John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham ve Akira Yoshino'ya verildi.







Nobel Tıp Ödülü her yıl dağıtılan Nobellerin ilki. Tıp Ödülü 913 bin Amerikan Doları değerinde. Dinamiti bulan Alfred Nobel adına ilki 1901'den beri verilen Nobel Ödülleri bilim, barış ve edebiyat gibi alanlarda sahiplerini buluyor. Euronews.com'da Görüntüle