Nobel Barış Ödüllü Mukwege'ye Belçika'dan Doktora

Nobel Barış Ödülü'ne bu yıl layık görülen Demokratik Kongolu jinekolog Denis Mukwege'ye Belçika Antwerp Üniversitesi'nden fahri doktora verilecek.

Demokratik Kongolu jinekolog Denis Mukwege, ülkesinde kurduğu klinikte binlerce kadına fiziksel ve psikolojik destek vermiş, tecavüze uğrayan kadınlara sığınacak yer sağlamıştı. Belçika Antwerp Üniversitesi Rektörü Herman Van Goethem, her yıl bir kişiye verilen fahri doktora unvanına Mukwege'nin layık görüldüğü açıkladı. Goethem, fahri doktoranın, Mukwege'ye 4 Nisan'da üniversiteye gerçekleştireceği ziyaret sırasında verileceğini bildirdi. Rektör Goethem açıklamasında ayrıca, "Mukwege dünya için örnek bir insan ve her açıdan ilham veren kişidir" ifadelerini kullandı - BRÜKSEL