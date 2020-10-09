Nobel Barış Ödülleri nerede yapılır? İlk Nobel Barış Ödülü'nü kim aldı? 2020 Nobel Barış Ödülü sahipleri kim?
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Nobel Barış Ödülleri nerede yapılır? İlk Nobel Barış Ödülü'nü kim aldı? 2020 Nobel Barış Ödülü sahipleri kim?

09.10.2020 13:43 | Son Güncelleme: 09.10.2020 13:48
Nobel Barış Ödülleri nerede yapılır? İlk Nobel Barış Ödülü'nü kim aldı? 2020 Nobel Barış Ödülü sahipleri kim?

Kuruluşu 1895 yılında olan ve ilk ödülünü 1901 senesinde veren Nobel Barış Ödülü nedir? Nobel Barış Ödülü'nü ilk kim aldı? 2020 Nobel Barış Ödülü'nü kim aldı?

Nobel Barış Ödülü Oslo'daki Norveç Nobel Komitesi tarafından verilir. Bu komitenin üyeleri Norveç parlamentosu tarafından seçilir. Peki, 2020 Nobel Barış Ödülü sahibi kim?

NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ NEDİR?

Nobel Barış Ödülü, Alfred Nobel'in vasiyeti uyarınca, her yıl ulusların ve halkların kardeşliği, silah ve orduların azaltılması, ve barış kongreleri düzenlemek için en çok çaba sarfeden kişi, kişiler veya kuruluşlara verilir.

NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ'NÜ İLK KİM ALDI?

1875-1895 arasında inzivaya çekilerek Haiden adlı küçük bir İsviçre kasabasında yaşadı. 1890'da onu bulan bir köy öğretmeni, Dunant'ın sağ olduğunu dünyaya duyurdu fakat bu haber çok ilgi çekmedi. 1892'de hastalığı nedeniyle bir düşkünler evine yerleşti ve hayatının son 18 yılını orada geçirdi.

Dunant'ın sağ olduğu 1895'te İsviçreli gazeteci Georg Baumberg tarafından yeniden gündeme getirildiğinde bu sefer, haber bir sansasyon yarattı Dunant'a pek çok hayranlık mesajı ve ödül yağdırıldı. 1901 yılında ilk kez verilen Nobel Barış Ödülü, kendisine sunulan ödüller arasındadır. O, sağlanan tüm imkanlara ve verilen ödüllere rağmen düşkünlerevindeki odasından ayrılmadı. 30 Ekim 1910'da hayatını kaybetti. Vasiyeti gereği Zürih'te cenaze töreni yapılmadan gömüldü.

2020 NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ'NÜ KİM ALDI?

Nobel Komitesi, Dünya Gıda Programı'nı 2020 Nobel Barış Ödülüne layık gördü.

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışan örgüt, "Açlıkla mücadelesi, mevcut durumu iyileştirmeye olan katkısı, çatışma bölgelerinde barışa olan katkısı ve savaş ve çatışmalarda açlığın bir silah olarak kullanılmasını engellemeye yönelik adımları" nedeniyle Nobel Barış Ödülü'nü aldı.

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