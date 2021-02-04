NO Pelicans - Phoenix Suns maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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NO Pelicans - Phoenix Suns maçı hangi kanalda, saat kaçta?

04.02.2021 00:51 | Son Güncelleme: 04.02.2021 00:55
NO Pelicans - Phoenix Suns maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün NO Pelicans - Phoenix Suns maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler NO Pelicans - Phoenix Suns maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bugün NBA maçında, NO Pelicans - Phoenix Suns maçı gerçekleşecek. NO Pelicans - Phoenix Suns maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

NO PELİCANS - PHOENİX SUNS MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, NO Pelicans - Phoenix Suns maçı, New Orleans'da Smoothie King Center'da oynanacak. NO Pelicans - Phoenix Suns maçı Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.

NO PELİCANS - PHOENİX SUNS MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

NBA heyecanında 4 Şubat Perşembe günü oynanacak olan NO Pelicans - Phoenix Suns maçı, Türkiye saatiyle 05:30'da başlayacak.

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