NO Pelicans - LA Clippers maçı hangi kanalda, saat kaçta?
NBA maçında bugün NO Pelicans - LA Clippers maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler NO Pelicans - LA Clippers maçı hangi kanalda, saat kaçta? merak ediyor.
Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, NO Pelicans - LA Clippers maçı gerçekleşecek. Peki, NO Pelicans - LA Clippers hangi kanalda, saat kaçta? sorusunun cevabı sizlerle!
NO PELİCANS - LA CLİPPERS MAÇI HANGİ KANALDA?
NBA, NO Pelicans - LA Clippers maçı, New Orleans Smoothie King Center'da oynanacak. NO Pelicans - LA Clippers maçı, Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.
NO PELİCANS - LA CLİPPERS MAÇI SAAT KAÇTA?
NBA heyecanında 15 Mart Pazartesi günü oynanacak NO Pelicans - LA Clippers maçı, Türkiye saatiyle 04.00'da başlayacak.