NO Pelicans - LA Clippers maçı hangi kanalda, saat kaçta?
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NO Pelicans - LA Clippers maçı hangi kanalda, saat kaçta?

15.03.2021 02:40 | Son Güncelleme: 15.03.2021 02:48
NO Pelicans - LA Clippers maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün NO Pelicans - LA Clippers maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler NO Pelicans - LA Clippers maçı hangi kanalda, saat kaçta? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, NO Pelicans - LA Clippers maçı gerçekleşecek. Peki, NO Pelicans - LA Clippers hangi kanalda, saat kaçta? sorusunun cevabı sizlerle!

NO PELİCANS - LA CLİPPERS MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, NO Pelicans - LA Clippers maçı, New Orleans Smoothie King Center'da oynanacak. NO Pelicans - LA Clippers maçı, Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.

NO PELİCANS - LA CLİPPERS MAÇI SAAT KAÇTA?

NBA heyecanında 15 Mart Pazartesi günü oynanacak NO Pelicans - LA Clippers maçı, Türkiye saatiyle 04.00'da başlayacak.

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