NO Pelicans - Houston Rockets maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün NO Pelicans - Houston Rockets maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler NO Pelicans - Houston Rockets maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bugün NBA maçında, NO Pelicans - Houston Rockets maçı gerçekleşecek. NO Pelicans - Houston Rockets maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

NO PELICANS - HOUSTON ROCKETSMAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, NO Pelicans - Houston Rockets maçı, New Orleans'da Smoothie King Center'da oynanacak. NO Pelicans - Houston Rocketsmaçı Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.

NO PELICANS - HOUSTON ROCKETSMAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

NBA heyecanında 10 Şubat Çarşamba günü oynanacak olan NO Pelicans - Houston Rockets maçı, Türkiye saatiyle 03:30'da başlayacak.