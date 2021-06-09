No 1 - Dünya Gül Bana sözleri! Dünya Gül Bana rap şarkısı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

No 1'in en iyi şarkılarından birisi olan Dünya Gül Bana 'nın sözleri nedir merak ediliyor. Şarkı 2017 de çıkmasına rağmen günümüzde de çok sayıda dinleniyor. Peki, No 1 - Dünya Gül Bana sözleri nelerdir? Dünya Gül Bana şarkı sözleri nedir? Şarkı hakkında bilgiler haberimizde.

No 1 'in Heja ile düet yaptığı Dünya Gül Bana şarkısının sözleri nelerdir? Dünya Gül Bana sözleri nedir? Dünya Gül Bana şarkısının tüm sözleri nelerdir? No1 rap şarkısı sözleri! Şarkı hakkında bilgiler nelerdir? Dünya Gül Bana şarkısının sözleri kime ait?

DÜNYA GÜL BANA SÖZLERİ

Son nefesim bu

Son defa yalan

Dünya gül bana

Yak diyorsun yak ne varsa

Her şey son defa

Son nefesim bu

Son defa yalan

Dünya gül bana

Yak diyorsun yak ne varsa

*****

Kıyasla

Bak aynaya kim daha çok hasta

Satırla gitar çalıyor bir deli terasta

Doksanlarda Hipster

Sakallı babamla

Fotoğrafımı parçaladım ellilik Chivas'la

Yavaştan düşmek için adımlarım banktan

Kaldırımla ilişkimiz başlıyor ufaktan

Snapchat'te sırıtırken nabzınız kaç oktav ne b**tan

Havalıydı atılmak sınıftan

Yanlışım tamam da neden tek doğrunuz buydu

Az yanan bi çakmak için 20 lira bozdur

Özellikle boktan

Özellikle s**tir

Örnek olsun hayatımı özellikle s**tim

Ölmeden bi' kez bak

Ağlamaktan korkma

Kus ve biraz gülümse

Fotoğraftan kaçma

Burada tramvay yok gençliğim travma

Buna saçmalamak denir sonra öl ve hep rahat kal

*****

Son nefesim bu

Son defa yalan

Dünya gül bana

Yak diyorsun yak ne varsa

Her şey son defa

Son nefesim bu

Son defa yalan

Dünya gül bana

Yak diyorsun yak ne varsa

Herşey son defa

*****

Herkes kendine yol çizerken silindi

Sanki yaşadıklarım bi filmin 2. CDsi

Bu vera dedikleri

İsabet etmeliydi

Hangi köpeğin ağzında kaldı dilin kemiği

Aynı anda konuşunca şeytan ve melek

Bir iyi bir kötü günler hep üstümden geçerek

Kaçır keçileri

Batır gemileri

Ve artık harbiden soğudum gel hevesim geri

Neler gerekliydi biraz gülümsemek için

Bana saysanıza

Bakın dalganıza

Sevdiğim her kadın öldü rakı masasında

Rakı masasında

Başkasını suçlamayı bende istiyorum Fakat

Kendimle yüzleşmek için para vermiş gibiyim

İşte böyle yalanlardı anca söylediklerim

Zaten üzülmek hepimizin baba mesleğiydi

*****

Son nefesim bu

Son defa yalan

Dünya gül bana

Yak diyorsun yak ne varsa

Her şey son defa

Son nefesim bu

Son defa yalan

Dünya gül bana

Yak diyorsun yak ne varsa

Her şey son defa

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER NELERDİR?

No.1 - Dünya Gül Bana (Düet Heja) şarkısı 29 Aralık 2017 tarihinde Youtube'a yüklendi. Çıktığı günden bu yana toplamda 69 milyon izlenmeye ulaştı. Toplam 600 bin beğeni alan şarkının diğer bilgileri aşağıdaki gibidir:

Söz: No.1 & Heja

Müzik & Mix: No.1

Saksafon: Deniz Felder

Yönetmen: Oğuzhan Ejderoğlu

Prodüksiyon: Goril Film

Color Grading: Monoman

Drone Operatörü: Yunus Emre Korkmaz