No 1 - Dünya Gül Bana sözleri! Dünya Gül Bana rap şarkısı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
No 1'in en iyi şarkılarından birisi olan Dünya Gül Bana 'nın sözleri nedir merak ediliyor. Şarkı 2017 de çıkmasına rağmen günümüzde de çok sayıda dinleniyor. Peki, No 1 - Dünya Gül Bana sözleri nelerdir? Dünya Gül Bana şarkı sözleri nedir? Şarkı hakkında bilgiler haberimizde.
No 1 'in Heja ile düet yaptığı Dünya Gül Bana şarkısının sözleri nelerdir? Dünya Gül Bana sözleri nedir? Dünya Gül Bana şarkısının tüm sözleri nelerdir? No1 rap şarkısı sözleri! Şarkı hakkında bilgiler nelerdir? Dünya Gül Bana şarkısının sözleri kime ait?
DÜNYA GÜL BANA SÖZLERİ
Son nefesim bu
Son defa yalan
Dünya gül bana
Yak diyorsun yak ne varsa
Her şey son defa
Son nefesim bu
Son defa yalan
Dünya gül bana
Yak diyorsun yak ne varsa
*****
Kıyasla
Bak aynaya kim daha çok hasta
Satırla gitar çalıyor bir deli terasta
Doksanlarda Hipster
Sakallı babamla
Fotoğrafımı parçaladım ellilik Chivas'la
Yavaştan düşmek için adımlarım banktan
Kaldırımla ilişkimiz başlıyor ufaktan
Snapchat'te sırıtırken nabzınız kaç oktav ne b**tan
Havalıydı atılmak sınıftan
Yanlışım tamam da neden tek doğrunuz buydu
Az yanan bi çakmak için 20 lira bozdur
Özellikle boktan
Özellikle s**tir
Örnek olsun hayatımı özellikle s**tim
Ölmeden bi' kez bak
Ağlamaktan korkma
Kus ve biraz gülümse
Fotoğraftan kaçma
Burada tramvay yok gençliğim travma
Buna saçmalamak denir sonra öl ve hep rahat kal
*****
Son nefesim bu
Son defa yalan
Dünya gül bana
Yak diyorsun yak ne varsa
Her şey son defa
Son nefesim bu
Son defa yalan
Dünya gül bana
Yak diyorsun yak ne varsa
Herşey son defa
*****
Herkes kendine yol çizerken silindi
Sanki yaşadıklarım bi filmin 2. CDsi
Bu vera dedikleri
İsabet etmeliydi
Hangi köpeğin ağzında kaldı dilin kemiği
Aynı anda konuşunca şeytan ve melek
Bir iyi bir kötü günler hep üstümden geçerek
Kaçır keçileri
Batır gemileri
Ve artık harbiden soğudum gel hevesim geri
Neler gerekliydi biraz gülümsemek için
Bana saysanıza
Bakın dalganıza
Sevdiğim her kadın öldü rakı masasında
Rakı masasında
Başkasını suçlamayı bende istiyorum Fakat
Kendimle yüzleşmek için para vermiş gibiyim
İşte böyle yalanlardı anca söylediklerim
Zaten üzülmek hepimizin baba mesleğiydi
*****
Son nefesim bu
Son defa yalan
Dünya gül bana
Yak diyorsun yak ne varsa
Her şey son defa
Son nefesim bu
Son defa yalan
Dünya gül bana
Yak diyorsun yak ne varsa
Her şey son defa
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER NELERDİR?
No.1 - Dünya Gül Bana (Düet Heja) şarkısı 29 Aralık 2017 tarihinde Youtube'a yüklendi. Çıktığı günden bu yana toplamda 69 milyon izlenmeye ulaştı. Toplam 600 bin beğeni alan şarkının diğer bilgileri aşağıdaki gibidir:
Söz: No.1 & Heja
Müzik & Mix: No.1
Saksafon: Deniz Felder
Yönetmen: Oğuzhan Ejderoğlu
Prodüksiyon: Goril Film
Color Grading: Monoman
Drone Operatörü: Yunus Emre Korkmaz