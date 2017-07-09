Nkü Tıp Fakültesi Dördüncü Dönem Mezuniyet Töreni

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi dördüncü dönem mezunları düzenlenen törenle diplomalarını aldı.



Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektörlük Konferans Salonunda, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. M. İhsan Soysal, Prof. Dr. İsmail Yılmaz, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burhan Turgut, dekan yardımcıları, öğretim üyeleri ve ailelerin katılımıyla gerçekleşen törende 72 doktor, Hipokrat Yemini ederek mesleğe adım attı.



Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burhan Turgut, törende yaptığı konuşmada öğrencilerin hekim olmak için 6 yıl boyunca bazı zorluklar yaşadığını anımsatarak, şunları kaydetti:



"Akranlarınıza göre daha çok çalıştınız. Bir beklentiniz vardı, hekim olmak. Hekim olmak sizleri topluma faydalı bireyler haline getirmekte. Aynı zamanda halkın gözünde yücelmektesiniz. Hekimlik mesleği kesinlikle maddiyat, para için yapılmamalı. Mesleğinizi sürekli sevin, kendinizi geliştirin. Ama hekimliği sadece bir mesleğin icrası olarak görmemeliyiz. Çünkü hekimlik biraz da bilim adamı olmayı gerektiriyor."



Açılış konuşmalarının ardından dördüncü dönem fakülte birincisi Elif Çınar, adını mezuniyet kütüğüne çaktı.



Diplomalarını alıp "Hipokrat Yemini" eden yeni doktorlar daha sonra kep attı.