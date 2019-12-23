NKÜ ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında iş birliği
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı.
Rektörlükte düzenlenen imza törenine NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün ve NKÜ Genel Sekreteri Murat Kamil Tırpancı katıldı.
Protokol kapsamında gençler ve öğrenciler kampüs içerisinde bulunan yaşam merkezinde sosyal, kültürel, sportif, sanatsal, gönüllülük, eğitsel ve yönetsel çalışmalar yapabilecek.