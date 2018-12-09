Nkü'de "Deizm" Ele Alındı

Namık Kemal Üniversitesinde (NKÜ), İl Müftülüğü iş birliği düzenlenen konferansla yaratıcının varlığını kabul eden ancak dinleri reddeden "deizm" inancı ele alındı.

NKÜ Rektörlüğü Salonunda, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şinasi Gündüz'ün konuşmacı olarak katıldığı "Bir inanç sapması olarak deizm" başlığı altında konferans düzenlendi.

Gündüz, deizmin dine dayalı bütün kurumları, dolayısıyla ibadeti reddettiğini belirtti.

Din ve Müslüman kimliğinin topluma iyi anlatılması gerektiğini savunan Gündüz, şunları kaydeti:

"Din ve Müslüman kimliği, dinin temel kaynaklarından hareketle anlaşılmalı ve öğretilmelidir. Müslümanlar olarak inandığımız değerlerden hareketle bir duruş sergilemek çok önemlidir. İtikat ve ibadet yanında güzel ahlakın da dinin temel değeri olduğunun farkında olmalıyız."

Konferansı, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Keskin ve Tekirdağ İl Müftüsü İsmail İpek de takip etti.