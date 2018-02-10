Nizip'te Pırlanta Mağazası Açıldı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde pırlanta mağazası açıldı.

Nizip'te Mustafa Gökmen Bulvarı'nda gerçekleşen mağazanın açılış törenine Kaymakam Kemal Şahin, Belediye Başkanı Hacı Fevzi Akdoğan, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yaman, Yeşim Diamond Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Durdu Kocalar'ın yanı sıra ilçe protokolü yoğun katılım gösterdi. Açılışta konuşan Kaymakam Şahin, firmanın ilçeye ciddi bir yatırım yaptığını belirterek, Biz Nizip'ten kazanan insanımızın Nizip'te de kazandığını harcamasını bekliyoruz. Öğrendiğim kadarıyla Yeşim Diamond'da bulunan ürünler firmanın kendi tasarımları ve üretimleri. O yüzden Gaziantepliler olarak Gaziantep'in markalarına sahip çıkmalıyız" dedi.

Pırlanta firmasının Yönetim kurulu Başkanı Mehmet durdu Kocalar ise "Pırlanta Herkesin Hakkı" sloganıyla Gaziantep'ten sonra Nizip ilçesine de mağaza açmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Mağazalar Müdürü Taner Gül de pırlanta ve elmas gibi değerli taşlar konusunda iddialı olduklarını belirterek, "Nizip'ten yoğun talep alıyorduk. O yüzden yatırımcımızın talimatıyla Nizip'e gelerek fizibilite çalışmalarını yaptık ve Nizip'teki potansiyeli gördük. Bu mağazada satışın yanı sıra halkı doğru bilinçlendirmeye çalışacağız. Pırlantanın tüm inceliklerini insanımıza anlatıp, ayrım yapmalarını sağlayacağız. Bizim Nizip'teki mücevhercilerden biraz farkımız var. Çünkü bizim tüm ürünlerimiz sertifikalı ve garanti kapsamında bulunuyor. Bu sayede mağazamıza giren herkes doğru ürünü, doğru fiyata satın alma imkanı bulacak" dedi. Mağazanın Nizip Şube Müdürü Kasım Öztürkmen ise özellikle fiyatlandırma konusunda çok iddialı olduklarını ifade etti.

Öztürkmen, üretici firma olmaları nedeniyle halka daha ucuza pırlanta sahibi olma imkanı sunduklarını vurgulayarak, bölge halkının kendilerinden daha uygun satan bir yer bulmalarının çok zor olduğunu ifade etti. - GAZİANTEP