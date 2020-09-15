Nizip'te kaldırım ve yol genişletme çalışması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Nizip'te kaldırım ve yol genişletme çalışması

Nizip Belediyesi ekipleri, ilçe merkezinde kaldırım yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Nizip'te kaldırım ve yol genişletme çalışması
15.09.2020 16:19 | Son Güncelleme: 15.09.2020 16:23

Nizip Belediyesi ekipleri, ilçe merkezinde kaldırım yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle daha geniş kaldırımlar ve ulaşımı daha kolay bir Nizip için Necip Mahmut Caddesi'nde çevre düzenlemesi ve kaldırım yenileme çalışması yapan Nizip Belediyesi ekipleri, bozulan kaldırımları yenileyerek bazı bölgelerde de genişleme çalışması yürütüyor.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, yaptığı açıklamada, Nizip Belediyesi olarak Nizip için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

İlçe genelinde başlattıkları çalışmalara bir yenisini daha ekleyerek Necip Mahut Caddesi'nde kaldırım genişletme ve çevre düzenleme çalışması yaptıklarını kaydeden Sarı, "Buradaki çalışmalarımızın hemen akabinde ekiplerimiz diğer mahalle ve sokaklarda da belirlenen program çerçevesinde yol ve kaldırım çalışmalarına devam edecek." dedi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Erol Mütercimler Selahattin Demirtaş
Magazin Erol Evgin Acun Ilıcalı Fahriye Evcen Gonca Vuslateri
Spor Tamer Tuna Erol Bulut Adem Büyük Sergen Yalçın Oghenekaro Etebo
Daha Fazla Kız Bursa İzmir Türk Lirası
Şu an buradasınız: Nizip'te kaldırım ve yol genişletme çalışması - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.9.2020 16:45:55. #1.14#
title