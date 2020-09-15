Nizip'te kaldırım ve yol genişletme çalışması Nizip Belediyesi ekipleri, ilçe merkezinde kaldırım yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Nizip Belediyesi ekipleri, ilçe merkezinde kaldırım yenileme ve çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle daha geniş kaldırımlar ve ulaşımı daha kolay bir Nizip için Necip Mahmut Caddesi'nde çevre düzenlemesi ve kaldırım yenileme çalışması yapan Nizip Belediyesi ekipleri, bozulan kaldırımları yenileyerek bazı bölgelerde de genişleme çalışması yürütüyor.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, yaptığı açıklamada, Nizip Belediyesi olarak Nizip için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

İlçe genelinde başlattıkları çalışmalara bir yenisini daha ekleyerek Necip Mahut Caddesi'nde kaldırım genişletme ve çevre düzenleme çalışması yaptıklarını kaydeden Sarı, "Buradaki çalışmalarımızın hemen akabinde ekiplerimiz diğer mahalle ve sokaklarda da belirlenen program çerçevesinde yol ve kaldırım çalışmalarına devam edecek." dedi.

Kaynak: AA