Nizip'te "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinliği düzenlendi

02.12.2019 17:29 | Son Güncelleme: 02.12.2019 18:11

Gaziantep'in Nizip ilçesinde Gazişehir Öğrenci Meclisi sosyal projeler kapsamında "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" nedeniyle engelli öğrencilere ve memurlara yönelik bir etkinlik düzenlendi.



Gaziantep'in Nizip ilçesinde Nizip Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Hasan Kemal Akdoğan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Nizip Engelsiz Yaşam Merkezi ve Nizip Gençlik Merkezi tarafından "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" kapsamında bir etkinlik düzenlendi.



Abdulhamithan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nda düzenlenen program ile özel öğretim öğrencileri ile engelli öğretmen ve memurların katılımıyla kahvaltı organizasyonu yapıldı. Ardından ise Gazişehir Öğrenci Meclisi üyesi öğrencileri ve misafir öğrencilerin katılımıyla "Alışveriş Becerisi Kazandırma" etkinliği yapıldı. Katılımcılar sonrasında ise ağaç dikimi, resim çizme, duvar boyama ve geleneksel oyun faaliyetleri gibi etkinliklere dahil oldu.



Programın son bölümünde ise kapalı spor salonunda müzik şöleni yapıldı. Misafirlere İlçe Halk Eğitim Müzik Öğretmeni İbrahim Uysal ve Rehber Öğretmeni Kalender Sezer de eşlik etti.



Program palyaço gösterisinin ardından yapılan hediye takdimi ile son buldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA