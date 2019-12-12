Nizip Belediye Başkanı Sarı'dan Orman Bölge Müdürü Çiçek'e ziyaret
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Nizip Belediye Başkanı Sarı'dan Orman Bölge Müdürü Çiçek'e ziyaret

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Şanlıurfa Orman Bölge Müdürü Cevdet Çiçek'i ziyaret etti.

12.12.2019 12:08 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:24
Nizip Belediye Başkanı Sarı'dan Orman Bölge Müdürü Çiçek'e ziyaret

Belediye Başkanı , Orman Bölge Müdürü 'i ziyaret etti.

Çiçek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Orman Bölge Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalar hakkında Başkan Sarı'ya bilgi verdi.

İlçedeki orman varlığının önemli olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise "İlçenin birçok bölgesinde ağaçlandırma yaparak yeşil alanı korumaya ve çoğaltmaya çalıştık. Bu tür çalışmalara devam edeceğiz." dedi.

Sarı, misafirperverliğinden dolayı Bölge Müdürü Çiçek'e teşekkür etti.

Kaynak: AA
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