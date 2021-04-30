Nizamiye kapısı üzerine devrilen infaz ve koruma memuru öldü (2)
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Nizamiye kapısı üzerine devrilen infaz ve koruma memuru öldü (2)

Nizamiye kapısı üzerine devrilen infaz ve koruma memuru öldü (2)
Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER - Haberler | Güncel

HAYTA'YA SON GÖREVAfyonkarahisar'daki yeni cezaevinde, üzerine nizamiye kapısının düşmesi sonucu yaşamını yitiren infaz ve koruma memuru Soner Hayta için cezaevi bahçesinde tören düzenlendi.

HAYTA'YA SON GÖREV

Afyonkarahisar'daki yeni cezaevinde, üzerine nizamiye kapısının düşmesi sonucu yaşamını yitiren infaz ve koruma memuru Soner Hayta için cezaevi bahçesinde tören düzenlendi. Törene, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yunus Alkaç, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Afyonkarahisar Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Fatih Serdar Köken, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Yılmaz Kırgel ve ceza infaz koruma memurları katıldı. Hayta'nın cenazesi, Türk bayrağına sarılı tabutla tören alanına getirildi. Buradaki törenin ardından Hayta'nın cenazesi, memleketi Erzurum'a gönderildi.


Nizamiye kapısı üzerine devrilen infaz ve koruma memuru öldü (2)
Nizamiye kapısı üzerine devrilen infaz ve koruma memuru öldü (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER

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