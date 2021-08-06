Niyazi Gül Dörtnala filmi oyuncuları kimler? Niyazi Gül Dörtnala oyuncuları kimler?
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Niyazi Gül Dörtnala filmi oyuncuları kimler? Niyazi Gül Dörtnala oyuncuları kimler?

Niyazi Gül Dörtnala filmi oyuncuları kimler? Niyazi Gül Dörtnala oyuncuları kimler?
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Star TV ekranlarında bu akşam, saat 20:00'da yayınlanacak Niyazi Gül Dörtnala filmi oyuncuları kimler? Niyazi Gül Dörtnala oyuncuları kimler? Niyazi Gül Dörtnala filmi nerede çekildi?

Komedi türündeki film Niyazi Gül Dörtnala, yönetmenliğini Hakan Algül'ün üstlendiği 2015 çıkışlı Türk filmidir. Niyazi Gül Dörtnala filmi oyuncuları kimler? Niyazi Gül Dörtnala oyuncuları kimler?

NİYAZİ GÜL DÖRTNALA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Veteriner Hekim Profesör Niyazi Gül, kendince sakin bir hayat sürmektedir. Bir yandan üniversitede veterinerlik dersleri verirken, bir yandan da yardımcısı Hediye'nin desteğiyle dededen kalma mucizevi formülün eksik maddesini arar. Belalı aşıklar Sultan ve Rıza atlarını yarıştırmaya karar verip bir de Niyazi'nin hayvanlara güç veren formülünü duyunca işler karışır. Bir anda heyecan dolu olayların ortasına düşen Niyazi, formülün eksik maddesini ararken sürpriz maceralarla karşılaşacaktır.

NİYAZİ GÜL DÖRTNALA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Ata Demirer,

Demet Akbağ,

Şebnem Bozoklu,

Ayşenil Şamlıoğlu,

Levent Ülgen

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Niyazi Gül Dörtnala filmi oyuncuları kimler? Niyazi Gül Dörtnala oyuncuları kimler? - Haberler
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