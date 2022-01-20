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Nitelikli yağma suçundan aranan hükümlü yakalandı

Nitelikli yağma suçundan aranan hükümlü yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kahramanmaraş'ta nitelikli yağma suçundan 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

ONİKİŞUBAT, KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta nitelikli yağma suçundan 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığı istihbarat ekibi ile JASAT birimi, aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda nitelikli yapma suçundan toplam 13 yıl 9 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan E.K.'nin (43), ilçeye bağlı Hacı Mustafa Mahallesi'nde olduğu belirlendi. Hükümlü, yapılan takip sonucu devriye ekiplerince yakalandı.

Kahramanmaraş Adliyesi'ne sevk edilen hükümlü, burada tutuklanarak Türkoğlu 2 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ

Nitelikli yağma suçundan aranan hükümlü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Kahramanmaraş, Onikişubat, Jandarma, JASAT, 3. Sayfa, Haber

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