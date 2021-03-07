NisaY'dan şok açıklamalar: "Hile açsam turnuvalarda açardım"

Hatırlayacağınız üzere Yasin 'NisaY' Gök hile kullanımından dolayı 12 ay boyunca Riot Games organizasyonlarından men edilmişti. Uzun süre gündemden düşmeyen NisaY, birçok kez hile kullanmadığını ve topluluk baskısı nedeniyle yasaklama aldığını iddia etmişti. Ancak bir süredir sessizliğini koruyordu.

NisaY, 6 Mart Cumartesi günü Youtube hesabından paylaştığı videoyla sessizliğini bozdu. Paylaştığı videoda yasaklamanın detaylarını ve yasaklama sonrası neler yaptığını anlatan oyuncu, gelecekte nasıl bir yol izleyeceğini de izleyicilerle paylaştı. Videodan önemli başlıkları sizler için derledik.

Videoda ilk olarak Beşiktaş Esports menajeri Oytun 'makocHe' Şentürk ve Türkiye Riot ve VALORANT Topluluk Sorumlusu Bahadır 'Dunpy' Güven'e teşekkürlerini ileten NisaY, yasaklama süresi boyunca bu iki ismin kendisine yardımcı olmak için çok uğraştıklarını söyledi.

NisaY yasaklama süreci sonrası yeni bir Valorant hesabı açtığını ve o hesapla oynamaya devam ettiğini söyledi. Bu hesapla birlikte Radyant seviyesine kadar çıktığını ve Avrupa sıralamasında ilk 10'a girdiğini belirtti. Videonun arka planında oynatılan kliplerin yeni hesabıyla oynadığı oyunlardan alıntı olduğunu söyledi. Maç esnasında kimseyle konuşmadığını ve tanınmak istemediğini sözlerine ekledi. Farklı bir hesapla oynadığı süreçte neden yasaklama almadığını sorguladı.

Dereceli maçta hile kullanımının kendisine saçma geldiğini söyleyen oyuncu, eğer hile kullanacak olsam turnuvalarda kullanırdım dedi. Düşük rütbede olsa bile turnuvalarda boy gösterebileceğini söyleyen NisaY, turnuvalarda başarı sağlayamadığını itiraf etti.

Videonun sonlarında gelecek planlarından bahseden oyuncu, esporu ve esporcu olmayı aslında sevmediğini söyledi. Yasaklama olayının kendi yararına olduğunu düşünen oyuncu, eskiden beri yayıncı veya içerik üreticisi olmak istiyormuş. Kariyerini yayıncılık ve içerik üreticiliği üzerine yoğunlaştıracağını takipçilerine duyurdu.

class='youtube-player' width='1000' height='563' src='https://www.youtube.com/embed/ethxMHhCCIY#038;rel=1&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&fs=1&hl=tr-TR&autohide=2&wmode=transparent' allowfullscreen='true' style='border: 0;' sandbox='allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-presentation'>

Kaynak: Playerbros