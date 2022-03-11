Nişantaşı Üniversitesi ve TİHCAD'dan eğitimde iş birliği

Nişantaşı Üniversitesi ve Tekstil İhracatçıları ve Çalışanları Derneği (TİHCAD) NeoTech Campus'te bir araya gelerek iş birliği protokolüne imza attı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, her geçen yıl Türkiye'nin ihracatı bir adım daha ileriye gidiyor ve tekstil ihracatı pastada önemli bir paya sahip oluyor.

Bu bağlamda tekstilin ihracata olan büyük katkısı göz önünde bulundurularak, TİHCAD ile Nişantaşı Üniversitesi, eğitim öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesi ve üniversite öğrencilerinin kariyer planlamalarına destek olmak amacıyla bir araya geldi.

NeoTech Campus'te gerçekleşen buluşmada Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın ve TİHCAD Başkanı Ergin Aydın iş birliği protokolüne imza attı. İş birliğinde, üniversite öğrencilerinin okudukları süre boyunca iş dünyasını daha yakından tanımaları ve iş dünyasının ihtiyaçları doğrultusunda yetişmiş olarak mezun olmaları amaçlanıyor. İki kurum arasındaki dayanışmayı ve paylaşımı artıracak faaliyetler yanı sıra öğrencilerin toplumda örnek teşkil eden, iş hayatına hazır bireyler olması da ortaklığın beklenen çıktıları arasında sayılıyor.

Nişantaşı Üniversitesi ve TİHCAD, iş birliği kapsamında, uzman kadrolarını bir araya getirerek profesyonel eğitim programları, atölye çalışmaları, sertifikalı eğitimler, kurumsal yüksek lisans programı, konferans ve seminer programı hazırlayabilecek.

Nişantaşı Üniversitesi, TİHCAD'a mevcut insan kaynaklarının yetkinliklerini artırmak üzere her düzeyde akademik programlarıyla eğitim desteği sağlayacak.

TİHCAD ise Nişantaşı Üniversitesi'nin belirlemiş olduğu başarı kriterleri doğrultusunda öğrencilere, eğitimlerinin son dönemlerinde gerçekleştirmeleri gereken İşbaşında Mesleki Uygulama (İMU) dersleri için 14 haftalık tam zamanlı stajyer olarak, faaliyet alanlarında uygulamalı eğitim alma imkanı tanıyacak. Bu sayede, Nişantaşı Üniversitesi öğrencileri mezun olmadan ilgili alanda iş ve sektör deneyimi kazanma olanağı bulacak.