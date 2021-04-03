Nisan ayında bile kar yağdı
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Nisan ayında bile kar yağdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Nisan ayında bile kar yağdı

Tüm Türkiye baharı yaşarken Şırnak'ın Uludere ilçesine kar yağdı.

Tüm Türkiye baharı yaşarken Şırnak'ın Uludere ilçesine kar yağdı.

Ülke genelinde vatandaşlar, baharın gelmesiyle beraberinde güneşlenmenin keyfini çıkartırken, Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Yemişli Mahallesinde etkili kar hayatı olumsuz etkiledi. Bahar aylarında etkisini sürdüren kar çiçeklere zarar verirken, sabah saatlerinde yola çıkan vatandaşlar araçlarla seyir halinde iken zor anlar yaşadı. Beyaza bürünen ilçede kartpostallık görüntüler oluştu. - ŞIRNAK

Nisan ayında bile kar yağdı
Nisan ayında bile kar yağdı
Nisan ayında bile kar yağdı
Nisan ayında bile kar yağdı
Nisan ayında bile kar yağdı
Nisan ayında bile kar yağdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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