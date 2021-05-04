Nisan ayında bin 536 vatandaşa sağlık hizmeti verildi
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Nisan ayında bin 536 vatandaşa sağlık hizmeti verildi

Nisan ayında bin 536 vatandaşa sağlık hizmeti verildi
Bültenler - Haberler | Güncel

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un göreve geldikten sonra verimli hale getirdiği Evde Sağlık hizmetinden Nisan ayında, bi?n 536 vatandaş yararlandı.

Evde Sağlık hizmetleriyle ilçede yaşayan yaşlı ve hasta vatandaşların yardımına koşan Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, Nisan ayında bin 536 kişiyi evinde tedavi etti. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un göreve gelmesiyle birlikte hizmet kalitesini artırarak çalışmalarını sürdüren Evde Sağlık hizmetleri birimi, pandemi sürecinde de yatağa bağlı, yaşlı ve hasta vatandaşları yalnız bırakmıyor. Ekipler, destek talebini ileten vatandaşlara aynı gün içerisinde dönüş yaparak, sağlık teknikerleri aracılığıyla serum, iğne ve pansuman gibi sağlık hizmetlerini ücretsiz olarak sundu. Koronavirüs önlemleri kapsamında evlere yapılan ziyaretlerde steril kıyafetler giyen ekipler; ilaç kullanımı, hijyen kuralları, yeme-içme alışkanlıkları gibi çeşitli konularda hastalara bilgi de veriyor.

Esenyurt Belediyesi'nin evde sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, merkezin 444 0 411 numaralı telefonunu arayarak Sağlık İşleri Müdürlüğüne başvuruda bulunup, program dahilinde hizmet alabiliyor.

Kaynak: Bültenler

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