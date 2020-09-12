İki aile arasında nişan atma meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 kişi hastanelik oldu
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İki aile arasında nişan atma meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 kişi hastanelik oldu

Ağrı'da çocukları nişanı atan iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Bıçak, sopa ve baltaların kullanıldığı kavgada yaralananlar hastaneye sevk edilirken polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

İki aile arasında nişan atma meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 kişi hastanelik oldu
12.09.2020 13:43 | Son Güncelleme: 12.09.2020 13:55

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde nişan atma yüzünden iki aile arasında çıkan bıçaklı, sopalı ve baltalı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Büyük Ağrı Caddesi'nde meydana geldi. Seslitaş köyünde 3 ay önce çocukları nişanı atan iki aile arasında husumet oluştu. İlçe merkezindeki bir kahvehanede, iki ailenin bireyleri karşılaşınca kavga çıktı.

DAKİKALARCA DÖVDÜLER

Taraflar birbirlerine balta, bıçak ve sopalarla saldırdı. M.N.T., M.T., A.T. ve M.T., erkek tarafından M.N.P., A.P. ve B.P.'yi dakikalarca dövdü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Durumları ağır olan yaralılardan M.N.P. Van'a, A.P. ise Erzurum'daki hastanelere sevk edildi. Polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı ve soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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