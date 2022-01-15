Nisa Survivor'da yok mu? Survivor 2022 Nisa neden yok?

Dominik'ten yapılan ilk Survivor All-Star canlı yayıın ve paylaşılan fragmanın ardından Nisa Bölükbaşı'nın yarışmada olup olmayacağı merak konusu olmuştu. İlk başta kadroda yer alan Nisa'nın canlı yayında görülmemesi soru işaretleri yaratmıştı. Peki, Nisa Survivor'da yok mu? Nisa Survivor'da neden yok, diskalifiye mi oldu?

Nisa Survivor'da yok mu? sorusu yayınlanan fragmanın ardından merak edilen konular arasında yerini aldı. Survivor 2022 öncesi Instagram hesabından canlı yayın yapan Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıların son mesajlarını izleyenlerle paylaşmıştı. Ilıcalı'nın canlı yayınında Gönüllüler takımından Nisa Bölükbaşı'nın olmayışı dikkat çekmişti. Nisa Survivor'da yok mu? Nisa Survivor'da neden yok, diskalifiye mi oldu?

NİSA SURVIVOR'DA YOK MU?

İddiaya göre; Nisa Bölükbaşı koronavirüse yakalandı. İki kez test yaptıran Nisa ikisinde de pozitif çıktı. Bölükbaşı'nın yerine yarışmaya yedeklerden Yağmur Bandana dahil oldu.

Gelen bilgilere göre, 10 günlük karantina sürecini tamamlayan Nisa yarışmaya sonradan dahil olacak.

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