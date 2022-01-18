Dominik'ten yapılan ilk Survivor All-Star canlı yayıın ve paylaşılan fragmanın ardından Nisa Bölükbaşı'nın yarışmada olup olmayacağı merak konusu olmuştu. İlk başta kadroda yer alan Nisa'nın canlı yayında görülmemesi soru işaretleri yaratmıştı. Peki, Nisa Survivor'da yok mu? Nisa Survivor'da neden yok, diskalifiye mi oldu? Nisa Survivor'da neden yok? Survivor Nisa neden yok?

Nisa Survivor'da neden yok? Survivor Nisa neden yok? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer almakta. Survivor 2022 öncesi Instagram hesabından canlı yayın yapan Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıların son mesajlarını izleyenlerle paylaşmıştı. Ilıcalı'nın canlı yayınında Gönüllüler takımından Nisa Bölükbaşı'nın olmayışı dikkat çekmişti. Nisa Survivor'da yok mu? Nisa Survivor'da neden yok, diskalifiye mi oldu?

NİSA SURVIVOR'DA NEDEN YOK?

Son olarak 2020 sezonunda mücadele eden Nisa Bölükbaşı, 2022 All Star'da da yarışacak gönüllü takımı kadrosundaydı. Ancak Acun Ilıcalı'nın gönüllüler takımıyla yaptığı canlı yayında Bölükbaşı görünmedi. Öte yandan yayımlanan iki bölümde de yer almadı. Survivor Nisa'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve 10 günlük bir karantinada olduğu öne sürüldü. Yarışmacının yerine ise yedeklerden Yağmur Banda geldi.

Gelen bilgilere göre, 10 günlük karantina sürecini tamamlayan Nisa yarışmaya sonradan dahil olacak.

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