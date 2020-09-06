Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı'nı öptü! Sosyal medyada yer yerinden oynadı
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Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı'nı öptü! Sosyal medyada yer yerinden oynadı

Nisa Bölükbaşı'nın Barış Murat Yağcı'nın yanağına öpücük kondurduğu video sosyal medyayı salladı. Bu anları Instagram'dan paylaşan Barış, kısa süre sonra videoyu sayfasından kaldırdı.

06.09.2020 13:07 | Son Güncelleme: 06.09.2020 17:17

Survivor yarışmacıları Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'nın son görüntüleri magazin gündemini salladı. Nisa'nın yanağına öpücük konduran Barış'ın videoyu paylaşması sosyal medyayı salladı. Görüntüleri Instagram'dan paylaşan Barış, kısa süre sonra videoyu sayfasından kaldırdı.

Survivor'da yarışan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, tatil cenneti Çeşme'de bir mekan çıkışında birbirlerine sarılırken görüntülenmişti. İkilinin mekan çıkışındaki sarmaş dolaş halleri magazin gündemine bomba gibi oturmuştu.

ACUN'A GİTMİŞLERDİ

Geçtiğimiz günlerde ise Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın evine misafir olmuştu.

SERCAN'I REDDETMİŞTİ

Nisa, Sercan'ı reddetmiş ve bu konuyla sık sık gündeme gelmişti.

Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı'nı öptü! Sosyal medyada yer yerinden oynadı
Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı'nı öptü! Sosyal medyada yer yerinden oynadı
Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı'nı öptü! Sosyal medyada yer yerinden oynadı
Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı'nı öptü! Sosyal medyada yer yerinden oynadı
Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı'nı öptü! Sosyal medyada yer yerinden oynadı
Haber Yorumları (2)
GUGİKLİ HOROZ: yata yata finale kadar çıktı bundan sonra sizi kimse tufalet kağıdı yerine kullanmaz.
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YAHYA: Ne mutlu sizlere.
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500
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