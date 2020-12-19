NİSA BÖLÜKBAŞI İLE BARIŞ MURAT YAĞCI AŞKA GELDİ

Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, aşka geldi. Çift, kendi Instagram hesabından birlikte çektirdiği kareleri paylaşarak, aşk dolu mesajlar yazdı

'Survivor' yarışmasındaki arkadaşlıkları aşka dönüşen Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı'ndan yeni fotoğraf geldi. Daha önce öpüştükleri video'nun ortaya çıkmasından sonra geçtiğimiz günlerde paylaştıkları el ele karesiyle aşklarını ilan eden çiçeği burnunda sevgililer, bu defa imaj pozları verdi.& ;

Kaynak: Snob Magazin