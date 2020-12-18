Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'dan el ele fotoğraf

Aylarca inkar ettikleri ilişkileri sosyal medyaya sızdırılan öpüşme videosu ile ortaya çıkan oyuncu Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı ilk kez el ele fotoğraf paylaştı.

'Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'de mücadele eden 29 yaşındaki Barış Murat Yağcı ile 22 yaşındaki Nisa Bölükbaşı, temmuz ayında final yapan yarışma sonrası sevgili oldu. İkili, birçok kez inkar etseler de, sosyal medyaya sızdırılan öpüşme videosu ortaya çıkınca, aşk yaşadıklarını açıklamak zorunda kaldılar.

"DAVA AÇACAĞIZ"

"Biz her insanın yaşamasını istediğimiz türden güzel bir ilişkiyi aylardır yürütüyoruz ve birbirimizi çok seviyoruz" ifadelerini kullanan Nisa ve Barış, görüntüyü yayan kişiye dava açacaklarını belirtti.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Yaptıkları ortak açıklamada "İlişkiler ekran önünde değil, kalplerde yaşanmalıdır" diyen 'Survivor' aşıkları, ilk kez el ele fotoğraf paylaştı.

22 yaşındaki Nisa Bölükbaşı'nın Instagram'ın hikaye bölümünde yayınladığı fotoğraf, bir anda sosyal medyada gündem oldu.

"YAŞI DAHA ÇOK KÜÇÜK"

Barış Murat Yağcı, daha önce yaptığı açıklamada, "Bu tarz haberlerin artık bir son bulması lazım. Nisa'nın yaşı daha çok küçük ve ailesi de yıpranıyor" ifadelerini kullanmıştı.