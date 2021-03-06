Niran Ünsal "Nasip Değilmiş" şarkı özleri! "Nasip Değilmiş" şarkı sözleri nedir? İşte İbo Show Niran Ünsal "Nasip Değilmiş" şarkı özleri!
İbo Show'da söylenen şarkısı izleyiclerin ilgi odağı oldu ve hakkında araştırmalar yapıldı. Peki, "Nasip Değilmiş" şarkı sözleri nedir? İşte İbo Show Niran Ünsal "Nasip Değilmiş" şarkı özleri! Niran Ünsal "Nasip Değilmiş" şarkı özleri!
Ekranların sevilen programı İbo Show'da Niran Ünsal en sevilen şarkılardan şarkısını söyledi Peki, Niran Ünsal "Nasip Değilmiş" şarkı özleri! "Nasip Değilmiş" şarkı sözleri nedir? İşte İbo Show Niran Ünsal "Nasip Değilmiş" şarkı özleri!
NASİP DEĞİLMİŞ SÖZLERİ
Yangın her aşkın yolu
Sevdim gördüm
Gözlerin karanlık kuyu
Düştüm, öldüm
Ah gönlün şimdi başka yare mesken
Ah el çekmiyor kara sevda benden
Sen hangi elde sevda olup açtın
Ben karlı dağlar misali yalnızım
Yok bir sitemim hayatta her şey kısmet
Soldu gençliğim ömrümü aşkla ziyan ettim
Ağla gönlüm nasip değilmiş vuslat
Rahat uyu yar sana hakkımı helal ettim
Yok bir sitemim hayatta her şey kısmet
Soldu gençliğim ömrümü aşkla ziyan ettim
Ağla gönlüm nasip değilmiş vuslat
Rahat uyu yar sana hakkımı helal ettim
Ah gönlün şimdi başka yare mesken
Ah el çekmiyor kara sevda benden
Sen hangi elde sevda olup açtın
Ben karlı dağlar misali yalnızım
Söz: Özcan Deniz