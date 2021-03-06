Niran Ünsal "Nasip Değilmiş" şarkı özleri! "Nasip Değilmiş" şarkı sözleri nedir? İşte İbo Show Niran Ünsal "Nasip Değilmiş" şarkı özleri!

İbo Show'da söylenen şarkısı izleyiclerin ilgi odağı oldu ve hakkında araştırmalar yapıldı. Peki, "Nasip Değilmiş" şarkı sözleri nedir? İşte İbo Show Niran Ünsal "Nasip Değilmiş" şarkı özleri! Niran Ünsal "Nasip Değilmiş" şarkı özleri!

Ekranların sevilen programı İbo Show'da Niran Ünsal en sevilen şarkılardan şarkısını söyledi Peki, Niran Ünsal "Nasip Değilmiş" şarkı özleri! "Nasip Değilmiş" şarkı sözleri nedir? İşte İbo Show Niran Ünsal "Nasip Değilmiş" şarkı özleri!

NASİP DEĞİLMİŞ SÖZLERİ

Yangın her aşkın yolu

Sevdim gördüm

Gözlerin karanlık kuyu

Düştüm, öldüm

Ah gönlün şimdi başka yare mesken

Ah el çekmiyor kara sevda benden

Sen hangi elde sevda olup açtın

Ben karlı dağlar misali yalnızım

Yok bir sitemim hayatta her şey kısmet

Soldu gençliğim ömrümü aşkla ziyan ettim

Ağla gönlüm nasip değilmiş vuslat

Rahat uyu yar sana hakkımı helal ettim

Yok bir sitemim hayatta her şey kısmet

Soldu gençliğim ömrümü aşkla ziyan ettim

Ağla gönlüm nasip değilmiş vuslat

Rahat uyu yar sana hakkımı helal ettim

Ah gönlün şimdi başka yare mesken

Ah el çekmiyor kara sevda benden

Sen hangi elde sevda olup açtın

Ben karlı dağlar misali yalnızım

Söz: Özcan Deniz