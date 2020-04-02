Niran Ünsal'ın çağrısı '#EvdeKal#MüzikleKal' için Demirören Medya'nın '#EvdeKal#MüzikleKal' projesine Niran Ünsal da destek oluyor.

Demirören Medya'nın '#EvdeKal#MüzikleKal' projesine Niran Ünsal da destek oluyor. İlk günden bu yana tüm Türkiye'ye evde kal çağrısı yapan Ünsal'a bu kez Serkan Balkan eşlik edecek.

Demirören Medya'nın Koronavirüs (Covid-19) salgınını önleme mücadelesine katkıda bulunmak amacıyla düzenlediği '#EvdeKal#MüzikleKal' projesi kapsamında Niran Ünsal ve Serkan Balkan canlı yayınla yüzbinlere moral olacak, sevilen şarkılarını evde hayranları için seslendirecekler.

Bugün 21.05'te gerçekleştirilecek canlı yayın Niran Ünsal'ın Instagram, Twitter, Facebook ve Youtube hesaplarından takip edilebilecek. Bugüne dek Türkiye'nin önde gelen sanatçılarının canlı yayınlarıyla renklenen '#EvdeKal#MüzikleKal' projesine, Demirören Medya'nın tüm dijital platformları ve sosyal medya kanallarından destek veriliyor.

Kaynak: DHA