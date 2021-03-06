Niran Ünsal "Helal Et" şarkı özleri! "Helal Et" şarkı sözleri nedir? İşte İbo Show Niran Ünsal "Helal Et" şarkı özleri!
İbo Show'da söylenen şarkısı izleyiclerin ilgi odağı oldu ve hakkında araştırmalar yapıldı. Peki, "Helal Et" şarkı sözleri nedir? İşte İbo Show Niran Ünsal "Helal Et" şarkı özleri! Niran Ünsal "Helal Et" şarkı özleri!
Ekranların sevilen programı İbo Show'da Niran Ünsal en sevilen şarkılardan şarkısını söyledi Peki, Niran Ünsal "Helal Et"şarkı özleri!"Helal Et" şarkı sözleri nedir? İşte İbo ShowNiran Ünsal "Helal Et"şarkı özleri!
HELAL ET ŞARKI SÖZLERİ
Kar ayaza kesiyor, içim üşür
Vur yüreği zalimce, aşka düşür
Meşk nerede sevdiğim, gözüm söyle
Az gelir az yaşamak bana böyle
Yar yüreğinin deli bekçisiyim
Sevdanın kapında nöbetteyim
Kar beyazı düşüyor siyah saça
Yar adını koyuver, ölüm kaça
Bir iptir bedeli çek, deme sakın
An gelir ödenir
Her saat sesinde gitmelerin korkusu
Her günün sonunda birikir yokluğunun tortusu
Her saat sesinde gitmelerin korkusu
Her günün sonunda birikir yokluğunun tortusu
Dilinden düşmüyor kolaysa, gel de al
İçimden söküp aşkını
Çektiysen kahrımı, helal et hakkını
Zorlu sevdam hoşçakal
Dilinden düşmüyor kolaysa, gel de al
İçimden söküp aşkını
Çektiysen kahrımı, helal et hakkını
Zorlu sevdam hoşçakal
Kar ayaza kesiyor, içim üşür
Vur yüreği zalimce, aşka düşür
Meşk nerede sevdiğim, gözüm söyle
Az gelir az yaşamak bana böyle
Yar yüreğinin deli bekçisiyim
Sevdanın kapında nöbetteyim
Kar beyazı düşüyor siyah saça
Yar adını koyuver, ölüm kaça
Bir iptir bedeli çek, deme sakın
An gelir ödenir
Her saat sesinde gitmelerin korkusu
Her günün sonunda birikir yokluğunun tortusu
Dilinden düşmüyor kolaysa, gel de al
İçimden söküp aşkını
Çektiysen kahrımı, helal et hakkını
Zorlu sevdam hoşçakal
Dilinden düşmüyor kolaysa, gel de al
İçimden söküp aşkını
Çektiysen kahrımı, helal et hakkını
Zorlu sevdam hoşçakal
Dilinden düşmüyor kolaysa, gel de al
İçimden söküp aşkını
Çektiysen kahrımı, helal et hakkını
Zorlu sevdam hoşçakal
Dilinden düşmüyor kolaysa, gel de al
İçimden söküp aşkını
Çektiysen kahrımı, helal et hakkını
Zorlu sevdam hoşçakal
Besteciler: Seda Akay/ Niran ünsal