Niran Ünsal "Helal Et" şarkı özleri! "Helal Et" şarkı sözleri nedir? İşte İbo Show Niran Ünsal "Helal Et" şarkı özleri!
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Niran Ünsal "Helal Et" şarkı özleri! "Helal Et" şarkı sözleri nedir? İşte İbo Show Niran Ünsal "Helal Et" şarkı özleri!

06.03.2021 21:09 | Son Güncelleme: 06.03.2021 21:23
Niran Ünsal

İbo Show'da söylenen şarkısı izleyiclerin ilgi odağı oldu ve hakkında araştırmalar yapıldı. Peki, "Helal Et" şarkı sözleri nedir? İşte İbo Show Niran Ünsal "Helal Et" şarkı özleri! Niran Ünsal "Helal Et" şarkı özleri!

Ekranların sevilen programı İbo Show'da Niran Ünsal en sevilen şarkılardan şarkısını söyledi Peki, Niran Ünsal "Helal Et"şarkı özleri!"Helal Et" şarkı sözleri nedir? İşte İbo ShowNiran Ünsal "Helal Et"şarkı özleri!

HELAL ET ŞARKI SÖZLERİ

Kar ayaza kesiyor, içim üşür

Vur yüreği zalimce, aşka düşür

Meşk nerede sevdiğim, gözüm söyle

Az gelir az yaşamak bana böyle

Yar yüreğinin deli bekçisiyim

Sevdanın kapında nöbetteyim

Kar beyazı düşüyor siyah saça

Yar adını koyuver, ölüm kaça

Bir iptir bedeli çek, deme sakın

An gelir ödenir

Her saat sesinde gitmelerin korkusu

Her günün sonunda birikir yokluğunun tortusu

Her saat sesinde gitmelerin korkusu

Her günün sonunda birikir yokluğunun tortusu

Dilinden düşmüyor kolaysa, gel de al

İçimden söküp aşkını

Çektiysen kahrımı, helal et hakkını

Zorlu sevdam hoşçakal

Dilinden düşmüyor kolaysa, gel de al

İçimden söküp aşkını

Çektiysen kahrımı, helal et hakkını

Zorlu sevdam hoşçakal

Kar ayaza kesiyor, içim üşür

Vur yüreği zalimce, aşka düşür

Meşk nerede sevdiğim, gözüm söyle

Az gelir az yaşamak bana böyle

Yar yüreğinin deli bekçisiyim

Sevdanın kapında nöbetteyim

Kar beyazı düşüyor siyah saça

Yar adını koyuver, ölüm kaça

Bir iptir bedeli çek, deme sakın

An gelir ödenir

Her saat sesinde gitmelerin korkusu

Her günün sonunda birikir yokluğunun tortusu

Dilinden düşmüyor kolaysa, gel de al

İçimden söküp aşkını

Çektiysen kahrımı, helal et hakkını

Zorlu sevdam hoşçakal

Dilinden düşmüyor kolaysa, gel de al

İçimden söküp aşkını

Çektiysen kahrımı, helal et hakkını

Zorlu sevdam hoşçakal

Dilinden düşmüyor kolaysa, gel de al

İçimden söküp aşkını

Çektiysen kahrımı, helal et hakkını

Zorlu sevdam hoşçakal

Dilinden düşmüyor kolaysa, gel de al

İçimden söküp aşkını

Çektiysen kahrımı, helal et hakkını

Zorlu sevdam hoşçakal

Besteciler: Seda Akay/ Niran ünsal

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