Niran Ünsal "Beyaz Sevda" şarkı özleri! "Beyaz Sevda" şarkı sözleri nedir? İşte İbo Show Niran Ünsal "Beyaz Sevda" şarkı özleri!
İbo Show'da söylenen şarkısı izleyicilerin ilgi odağı oldu ve hakkında araştırmalar yapıldı. Peki, "Beyaz Sevda" şarkı sözleri nedir? İşte İbo Show Niran Ünsal "Beyaz Sevda" şarkı özleri! Niran Ünsal "Beyaz Sevda" şarkı özleri!
Ekranların sevilen programı İbo Show'da Niran Ünsal en sevilen şarkılardan şarkısını söyledi Peki, Niran Ünsal "Beyaz Sevda" şarkı özleri! "Beyaz Sevda" şarkı sözleri nedir? İşte İbo Show Niran Ünsal "Beyaz Sevda" şarkı özleri!
BEYAZ SEVDA SÖZLERİ
Selam sana kara sevda
Yıllar sonra ne haber
Uzun zaman görüşmedik
Merhaba yeniden
Selam deyip geliyorsun
Başım gözüm üstüne
Zorun nedir derdin nedir
Haydi git işine
Boyadığım rengin bu yaz artık sevdam beyaz
Bile bile gönlüme yan diyemem
Acılara katlanıp kendime gelemem
Sözüm ona aşk için ağlayamam
Yüreğimi dağlayamam
Bile bile gönlüme yan diyemem
Acılara katlanıp kendime gelemem
Sözüm ona aşk için ağlayamam
Yüreğimi dağlayamam
Selam sana kara sevda
Yıllar sonra ne haber
Uzun zaman görüşmedik
Merhaba yeniden
Selam deyip geliyorsun
Başım gözüm üstüne
Zorun nedir derdin nedir
Haydi git işine
Boyadığım rengin bu yaz artık sevdam beyaz
Göre göre gönlüme gir diyemem
Anılara gizledim kimseyi sevemem
Sözüm ona aşk için ağlayamam
Yüreğimi dağlayamam
Göre göre…