Niran Ünsal "Beyaz Sevda" şarkı özleri! "Beyaz Sevda" şarkı sözleri nedir? İşte İbo Show Niran Ünsal "Beyaz Sevda" şarkı özleri!
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Niran Ünsal "Beyaz Sevda" şarkı özleri! "Beyaz Sevda" şarkı sözleri nedir? İşte İbo Show Niran Ünsal "Beyaz Sevda" şarkı özleri!

06.03.2021 22:12 | Son Güncelleme: 06.03.2021 22:16
Niran Ünsal

İbo Show'da söylenen şarkısı izleyicilerin ilgi odağı oldu ve hakkında araştırmalar yapıldı. Peki, "Beyaz Sevda" şarkı sözleri nedir? İşte İbo Show Niran Ünsal "Beyaz Sevda" şarkı özleri! Niran Ünsal "Beyaz Sevda" şarkı özleri!

Ekranların sevilen programı İbo Show'da Niran Ünsal en sevilen şarkılardan şarkısını söyledi Peki, Niran Ünsal "Beyaz Sevda" şarkı özleri! "Beyaz Sevda" şarkı sözleri nedir? İşte İbo Show Niran Ünsal "Beyaz Sevda" şarkı özleri!

BEYAZ SEVDA SÖZLERİ

Selam sana kara sevda

Yıllar sonra ne haber

Uzun zaman görüşmedik

Merhaba yeniden

Selam deyip geliyorsun

Başım gözüm üstüne

Zorun nedir derdin nedir

Haydi git işine

Boyadığım rengin bu yaz artık sevdam beyaz

Bile bile gönlüme yan diyemem

Acılara katlanıp kendime gelemem

Sözüm ona aşk için ağlayamam

Yüreğimi dağlayamam

Bile bile gönlüme yan diyemem

Acılara katlanıp kendime gelemem

Sözüm ona aşk için ağlayamam

Yüreğimi dağlayamam

Selam sana kara sevda

Yıllar sonra ne haber

Uzun zaman görüşmedik

Merhaba yeniden

Selam deyip geliyorsun

Başım gözüm üstüne

Zorun nedir derdin nedir

Haydi git işine

Boyadığım rengin bu yaz artık sevdam beyaz

Göre göre gönlüme gir diyemem

Anılara gizledim kimseyi sevemem

Sözüm ona aşk için ağlayamam

Yüreğimi dağlayamam

Göre göre…

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