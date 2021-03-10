Nilüfer İlçe Nüfus Müdürlüğü pazar günü açık
10.03.2021 16:54 | Son Güncelleme: 10.03.2021 17:04
Bursa Valiliği, Nilüfer İlçe Nüfus Müdürlüğü'nün 14 Mart Pazar günü açık olacağını duyurdu.
Bursa Valiliği, Nilüfer İlçe Nüfus Müdürlüğü'nün 14 Mart Pazar günü açık olacağını duyurdu.
Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavına (2021-EBEKYS) katılacak adayların T.C. kimlik kartı başvuru işlemleri için 14 Mart 2021 Pazar günü 07: 00-10: 00 saatleri arasında Nilüfer İlçe Nüfus Müdürlüğü açık bulundurulacak. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı