Nilüfer Açıkalın kimdir? Nilüfer Açıkalın hayatı ve biyografisi! Nilüfer Açıkalın kaç yaşında, nereli?
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Nilüfer Açıkalın kimdir? Nilüfer Açıkalın hayatı ve biyografisi! Nilüfer Açıkalın kaç yaşında, nereli?

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Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Nilüfer Açıkalın, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Nilüfer Açıkalın hakkında merak edilenler. Nilüfer Açıkalın hayatı ve biyografisi. Nilüfer Açıkalın kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Nilüfer Açıkalın merak konusu oldu. İşte Nilüfer Açıkalın hakkında merak edilen Nilüfer Açıkalın kimdir, Nilüfer Açıkalın hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları… Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

NİLÜFER AÇIKALIN KİMDİR?

Nilüfer Açıkalın asıl soyadı ile Nilüfer Küçükçavdar (d. 1967, İstanbul), Sinema ve tiyatro oyuncusu, öykü yazarı ve müzisyen.

1967'de Makedonya göçmeni bir ailede doğan Açıkalın, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde oyunculuk eğitimi alarak mezun oldu. 1987'den bu yana tiyatro, sinema ve TV'de oyunculuk yapmakta. 1988 yılında oynadığı ilk filmi Süreyya Duru'nun 'Ada' filminde Türkan Şoray 'ın kızı rolünü oynadı. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Kısa öykülerinden oluşan dört öykü kitabı yazan sanatçı, bir dönem Devlet Tiyatrolarında da çalıştı. 1987 yılında Peker Açıkalın'la evlenir, 1994 yılında ise boşanmışlardır. Günümüzde yönetmen Orhan Oğuz ile beraberdir.

2014 ve 2015 yılında Başka Şarkılar adını taşıyan iki albüm çalışması yapmıştır.

Nilüfer Açıkalın kimdir? Nilüfer Açıkalın hayatı ve biyografisi! Nilüfer Açıkalın kaç yaşında, nereli?
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Nilüfer Açıkalın kimdir? Nilüfer Açıkalın hayatı ve biyografisi! Nilüfer Açıkalın kaç yaşında, nereli? - Haberler
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