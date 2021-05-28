Nilperi Şahinkaya: 4 yılda bir ev değiştiriyorum
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Nilperi Şahinkaya: 4 yılda bir ev değiştiriyorum

Nilperi Şahinkaya: 4 yılda bir ev değiştiriyorum
Hürriyet - Haberler | Magazin

OYUNCU Nilperi Şahinkaya, Zorlu PSM'nin YouTube kanalında yayınlanan "İbrahim Selim ile Bu Gece"ye konuk oldu.

OYUNCU Nilperi Şahinkaya, Zorlu PSM'nin YouTube kanalında yayınlanan "İbrahim Selim ile Bu Gece"ye konuk oldu. Şahinkaya, büyükelçi babasının mesleği gereği bürokrasi içerisinde bir çocukluk geçirdiğini söyledi: "Aslında farklı ve alışılmadık bir şey olduğunu hissediyordum çocukken de... Sofralara konulan ve dışardan içeriye doğru kullanılması gereken çatal bıçaklara kadar ortamın farklı olduğunu anlıyorsunuz bir şekilde." Oyuncu, bürokrat babasının mesleği gereği de çocukluk yıllarında 4 yılda bir ülke değiştirdiğini açıkladı: "Türkiye'ye temelli döndüğümüzde liseye başladım. Ülkeye dönmeye en hazır olduğum zamanda geldiğimi hissediyorum. Hiçbir adaptasyon sorunu yaşamadım. Yalnızca hala 4 yılda bir ev değiştiriyorum. 4'üncü yıla doğru ev üstüme üstüme gelmeye başlıyor. Belki de bu, çocukluk yıllarından kalan alışkanlık sebebiyledir."

Hayatı akışına bırakamıyorum

Oyuncu, planlı ve programlı olmak konusunda takıntılı olduğunu itiraf etti: "Ani gelişen durumlar karşısında kendimi rahat hissetmiyorum. Hayatı akışına bırakamıyorum. Mesela evdeyim, hiçbir işim yok. Bir arkadaşım yakınlarda olduğunu ve kahve içmek istediğini söyledi. Çok ani olduğu için buluşamam. Programlar birkaç gün öncesinden ayarlansa fena olmaz. Kendimi mental olarak da hazırlayabileyim."

Kaynak: Hürriyet

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